https://static.news.ru/photo/81232860-d931-11e9-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Туркменского района Ставрополья напал на полицейского. Против агрессора возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл 16 сентября. Сначала 32-летний мужчина позвонил в службу «112» и, как сообщает региональное управление СКР, совершил хулиганский поступок. Для проверки обстоятельств к нему приехал экипаж полиции.

В ходе беседы подозреваемый беспричинно ударил ножом в грудь одного из полицейских, причинив проникающее ранение. Потерпевший был незамедлительно госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в заявлении СК.

Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает. Дело открыто по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сыщики направили в суд ходатайство об аресте нападавшего.

Ранее News.ru писал, как в Самаре преступник напал на полицейских. Он нанёс им несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места происшествия. Известно, что стражи порядка остались живы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Злоумышленник, оказавший сопротивление при задержании, был объявлен в розыск.