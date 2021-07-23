Художники подрались с посетителями выставки в Архангельске

В Архангельске на выставке современного искусства произошла драка между художниками из Санкт-Петербурга и местными жителями. Об этом телеканалу «360» рассказал один из организаторов мероприятия Тигран Кастан.

Выставка проходила на Кегострове, в заброшенном коровнике, и получила соответствующее название. Внутри были расставлены арт-объекты, нанесены изображения на стены. Местные жители проявили интерес к мероприятию, собралось достаточно много людей.

Но были и такие молодые люди, которые пришли туда потусоваться, выпить алкоголь. Ну, с нашей стороны тоже были люди, которые, так скажем, не одуванчики. И вот между ними и нашими был конфликт, — пояснил Кастан.

В итоге художники закрыли выставку и отправились на причал, чтобы успеть на теплоход. Там их догнали местные жители и между ними началась драка.

Такая кульминация выставки получилась. <...> Кегостров нас решил так отблагодарить, видимо, — сказал собеседник издания.

Короткое видео с места происшествия опубликовало издание «Подъём». Один из очевидцев предположил, что зачинщикам драки могло не понравится современное искусство. Впрочем, он допустил, что арт-объекты были лишь формальным поводом к инциденту.

Серьёзно в результате драки никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

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