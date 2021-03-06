Художник Аверьянов без вести пропал в столице

https://static.news.ru/photo/01d476de-7f13-11eb-a4b2-96000091f725_660.jpg Фото: stgraph.ru

На территории Москвы без вести пропал 60-летний художник Сергей Аверьянов. В пятницу, 6 марта, он вышел из дома и не вернулся. Об этом на следующий день журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию подала жена Аверьянова. Она сказала, что её супруг ушёл из дома и не вернулся. Вестей о нём нет, мобильный не отвечает, на связь с близкими не выходит.

Художник, по признанию супруги, порой пьёт спиртное. Из-за этого накануне исчезновения у пары случилась ссора. Аверьянова, работающего в мастерской «Лито», жена и соседи искали на даче, в комнате его покойной матери. Однако найти мужчину не удалось. По сообщению, он одет в синие шапку и шарф, черный пуховик, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-чёрные джинсы и чёрные кроссовки, пишет ТАСС.

Аверьянов — выпускник МГХИ им. В. И. Сурикова. С 1993 года состоит в Московском союзе художников, имеет опыт работы с натуральными камнями, плиткой, смальтой и не только.

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