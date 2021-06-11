Художественный самострел: чем закончилась стрельба на Красной площади

Художник Павел Крисевич мог выстрелить в себя из-за проблем с родителями. Такое предположение в интервью порталу NEWS.ru высказал известный современный художник Андрей Бартенев. Сегодня Крисевич провёл шокирующую акцию прямо на Красной площади, выстрелив себе в голову. Патроны были холостые, и молодой человек не пострадал. О том, что могло послужить причиной такого поступка и как к нему отнеслись в творческом сообществе, — в материале NEWS.ru.