Хронология теракта в «Крокус Сити»: откуда ехали и как действовали боевики

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Вечером 22-го марта в Москве на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошёл теракт, жертвами которого на данный момент числятся уже почти полторы сотни человек.

Группа боевиков, состоящая из граждан Таджикистана, напала на площадку перед концертом группы «Пикник». Расстреляв безоружных граждан, террористы закидали концертный зал бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар.

После совершения теракта боевики попытались скрыться на Украине, однако были перехвачены в Белгородской области.

NEWS.ru проанализировал заявления следствия, показания боевиков, свидетельства пострадавших о составил схему того, как произошла одна из самых ужасных трагедий в истории России.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru