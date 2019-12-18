Обвиняемый в изнасиловании малолетней дочери житель Гатчины, в доме которого нашли целый арсенал оружия, опроверг свою вину.
Я не виновен, — заявил он журналистам.
Злоумышленника доставили в Гатчинский городской суд Ленинградской области, где ему должны избрать меру пресечения. Тем временем следствие, по
Ранее NEWS.ru писал, что глава семейства на протяжении нескольких лет насиловал свою 13-летнюю дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
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