https://static.news.ru/photo/b45ad1ca-217e-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обвиняемый в изнасиловании малолетней дочери житель Гатчины, в доме которого нашли целый арсенал оружия, опроверг свою вину.

Я не виновен, — заявил он журналистам.

Злоумышленника доставили в Гатчинский городской суд Ленинградской области, где ему должны избрать меру пресечения. Тем временем следствие, по данным телеканала «Звезда», просит «закрыть» заседание суда.

Ранее NEWS.ru писал, что глава семейства на протяжении нескольких лет насиловал свою 13-летнюю дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».