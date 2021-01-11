Хостел загорелся на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/15241492-54b1-11eb-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар начался в одном из номеров хостела на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Спасатели вывели из помещений около 15 человек, рассказал журналистам 12 января источник в экстренных службах. По его словам, открытое пламя удалось сбить. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует.

По адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8, в хостеле произошло загорание вещей и мебели в одном из номеров. В целях безопасности эвакуированы около 15 человек, — передаёт ТАСС.

Представители ГУ МЧС РФ по мегаполису уточнили, что информация о ЧП поступила в 10:25 мск. Пожарные приехали на место и выяснили, что ЧС произошла в трёхэтажном строении.

Накануне пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь. Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка, ранее передавал NEWS.ru.