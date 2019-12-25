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В Нижнем Новгороде начался суд над так называемым метателем банок из-под гранатового сока. Он выбрасывал их с 10-го этажа на улицу.

Дебоширу вменяют умышленное повреждение чужого имущества. От его действий повреждения получили восемь машин. Местные автолюбители предъявили ущерб на 250 тысяч рублей. Хулиганские выходки соседа продолжались около двух месяцев. Некоторые жители...