Венгерский хостел Otto Studios опроверг смерть пианистки из России Элины Валиевой в своём здании.
Представители мини-гостиницы предположили, что это могло произойти в другом заведении.
Это случилось не в наших апартаментах. Возможно, это произошло в том же здании, в нем много апартаментов. У нас нет другой информации по этой ситуации, — цитирует РИА Новости представителя отеля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Элина Валиева погибла из-за отравления газом. Вместе с ней находился и другой гражданин России, который на данный момент госпитализирован. Следствие проводит оперативные мероприятия.