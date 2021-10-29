Хоккеист Иван Биткин скончался после падения с 25-го этажа в Москве

Хоккеист Иван Биткин выпал из окна дома на Хорошёвском шоссе. Трагедия произошла ночью. Тело 24-летнего спортсмена обнаружили на козырьке технического этажа, сообщает Telegram-канал «112».

Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время обстоятельства происшествия и причины падения выясняют следователи.

Иван Биткин с 2017 по 2020 год выступал за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу».

Ранее в Москве выпала из окна 14-го этажа Дома аспирантов и стажёров (ДАС) студентка МГУ. Как стало известно, накануне у девушки прошла комиссия по отчислению, но решение было принято в её пользу. Погибшая училась на биологическом факультете.

11 октября другая жительница столицы выпала из окна многоэтажного дома вместе с двумя малолетними детьми. Одному малышу было четыре года, второму — один месяц. По данным СМИ, погибшей женщине 33 года. Предполагается, что она упала вместе с детьми с высоты 19-го этажа.