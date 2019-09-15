https://static.news.ru/photo/edd9af82-d7b1-11e9-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Угроза обрушения повреждённого хлопком 10-этажного жилого дома в Красноярске отсутствует.

Тепловой контур здания не повреждён. Угрозы обрушения нет. В данный момент на месте происшествия уже вставляют окна, — сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Как ранее писал News.ru, около 40 человек вывели из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. В результате инцидента деформировалась стена между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие разрушения в одном из подъездов — выбиты стёкла, частично пострадали балконы.

Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.