Пять автомобилей при хлопке в жилом доме в Красноярске получили повреждения. Машины стояли около строения.
Представители экстренных служб сообщили, что в результате инцидента деформировалась также стена между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие разрушения в одном из подъездов — выбиты стёкла, частично пострадали балконы, передаёт
Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.
В то же время допускается, что кто-то из жителей дома выбросил бутылку с горючей жидкостью в мусоропровод. После этого туда же кинули непотушенный окурок.
Как ранее писал News.ru, около 40 человек эвакуировали из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. Информация о пострадавших пока не поступала. Возгорания также не зафиксировали.