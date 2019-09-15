https://static.news.ru/photo/e8304986-d7a9-11e9-9cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Красноярск/vk.com

Пять автомобилей при хлопке в жилом доме в Красноярске получили повреждения. Машины стояли около строения.

Представители экстренных служб сообщили, что в результате инцидента деформировалась также стена между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие разрушения в одном из подъездов — выбиты стёкла, частично пострадали балконы, передаёт РИА Новости .

Причиной ЧП могло стать нарушение жильцами правил хранения бензина. По одной из версий, топливо находилось в самодельном ящике на лестничной клетке первого этажа.

В то же время допускается, что кто-то из жителей дома выбросил бутылку с горючей жидкостью в мусоропровод. После этого туда же кинули непотушенный окурок.

Как ранее писал News.ru, около 40 человек эвакуировали из-за хлопка в 10-этажном доме в Красноярске. Информация о пострадавших пока не поступала. Возгорания также не зафиксировали.