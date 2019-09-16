https://static.news.ru/photo/1c16b7fa-d875-11e9-a23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В новосибирском вирусологическом центре «Вектор» произошёл хлопок газа.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников рассказал, что хлопок произошёл при проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений в «Векторе». Площадь возгорания составила 30 кв. м.

В результате ЧП пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что хлопок в жилом доме в Красноярске мог стать следствием нарушения правил обращения с бензином. По одной из версий, жильцы хранили топливо на лестничной клетке первого этажа в самодельном ящике.