Хинштейн обжалует домашней арест сбившей детей девушки
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
12:22, 18 июля 2021
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр ХинштейнФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн собирается обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве.
Сделаем всё, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано, — написал политик на своей странице в Twitter.
Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову под домашний арест. Девушке предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм.