Хинштейн обжалует домашней арест сбившей детей девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека, среди которых ребёнок, погибли в автоаварии в Алтайском крае, ещё двое взрослых и трое детей в больнице, сообщают в краевом МВД.

Сегодня около 11:45 (07:45 мск) в Троицком районе на 275 км федеральной автодороги «Чуйский тракт» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Камри», при движении со стороны города Бийска в...