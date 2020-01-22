Губернатор Ставропольского края попал в ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание специалиста из надзорной службы МЧС. Причиной стал прорыв труб с горячей водой в мини-отеле Перми. В результате происшествия погибло пять человек.

На данный момент против Разифа Исмакаева возбуждено уголовное дело по причине халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц. Меры по приостановлению незаконного оказания гостиничных услуг не были...