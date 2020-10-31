Губернатор прибыл на место взрыва в Челябинске

https://static.news.ru/photo/f584708e-1b56-11eb-b341-fa163e074e61_660.jpg Алексей Текслер Фото: alexeytexler.official/instagram.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл на место взрыва в поликлинике горбольницы № 2 Южно-Уральского государственного университета в центре города.

Глава региона общается с сотрудниками экстренных служб. После этого, предположительно, он выйдет пообщаться со СМИ. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на своего корреспондента в Челябинске.

На данный момент спасатели локализовали пожар в поликлинике на площади 130 кв. м, передаёт RT. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что часть территории поликлиники горбольницы № 2 Южно-Уральского государственного университета в Челябинске охвачена огнём. Здесь произошёл взрыв будки, где хранятся кислородные баллоны. Эвакуированы 150 человек. Судя по видео из соцсетей, перед взрывом будка загорелась, на месте уже были пожарные.