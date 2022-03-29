Губернатор назвал причину взрывов под Белгородом

Губернатор Гладков: причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:41, 30 марта 2022
Фото: Соцсети
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Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов над Белгородом и Белгородским районом. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошёл пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем, — написал губернатор.
Он также уточнил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Взрыв произошёл вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Видеозаписи происшествия в соцсетях также опубликовали местные жители.
Сообщалось, что в результате инцидента пострадали четверо сотрудников силовых структур.
По информации экстренных служб, причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор.
Глава региона ранее отметил, что о причинах произошедшего официально сообщат по окончании следственных мероприятий.