Губернатор назвал причину взрывов под Белгородом

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Пожар на складе боеприпасов стал причиной взрывов над Белгородом и Белгородским районом. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ждём официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации произошёл пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем, — написал губернатор.

Он также уточнил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Взрыв произошёл вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Видеозаписи происшествия в соцсетях также опубликовали местные жители.

Сообщалось, что в результате инцидента пострадали четверо сотрудников силовых структур.

По информации экстренных служб, причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор.