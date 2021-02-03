Губернатор Красноярского края объявил траур по погибшим в пожаре

https://static.news.ru/photo/d8477970-66b6-11eb-b64a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятница, 5 февраля, на территории Красноярского края будет днём траура по погибших спасателям, которые участвовали в ликвидации пожара на складе. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Усс.

Пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что они погибли. Кроме того, в результате ЧП скончался работник склада.

Свои соболезнования близким и родным погибших высказал глава регионального МЧС. В пресс-службе губернатора отметили, что 5 февраля будет днём траура.

Спасатели вели поиски людей в горящем здании. С одним из звеньев была утеряна связь, произошло обрушение кровли. Позднее стало известно, что трём пожарным и одному работнику склада спастись не удалось. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днём траура на территории Красноярского края, — говорится на сайте правительства края.

Как ранее передавал NEWS.ru, для установления личностей трёх погибших в Красноярске пожарных понадобится провести геномную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.