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Губернатор Кемеровской области выразил соболезнования родным убитых девочек

12:11, 07 сентября 2021
Губернатор Кемеровской области выразил соболезнования родным убитых девочек Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв Фото: vk.com/tsivilev42
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным и близким убитых Насти Феслер и Ульяны Дегтярь. Он пообещал оказать всю необходимую помощь. Обращение губернатор выложил на своей странице в Instagram.

Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние Настя Феслер и Ульяна Дегтярь. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь, — заявил Цивилёв.

Информацию о гибели девочек подтвердил Следственный комитет по Кемеровской области. Подозреваемый в преступлении уже установлен, это ранее судимый за насильственные действия сексуального характера Виктор Пестерников. Дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В сети также появились кадры с места обнаружения тел погибших.

Ранее подозреваемый признался в изнасиловании и убийстве детей и показал местонахождение тел.

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