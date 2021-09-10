Губернатор Иркутской области раскрыл детали крушения самолёта в регионе

Самолёт L-410 упал в реку в результате крушения, пассажиры зажаты в салоне. Детали трагедии раскрыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Его слова опубликованы на сайте регионального правительства.

Самолёт L-410 совершил жесткую посадку в четырёх километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское. Самолёт упал за реку Киренгу, на место выдвинулись спасатели. Из Иркутска вылетает вертолёт Ми-8 с руководителем территориального Министерства по чрезвычайным ситуациям, — сказал Кобзев.

Он добавил, что уже связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты, сообщила она. Предварительно все живы, разговаривают. По её словам, произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет.

В то же время, телеканал «Рен-ТВ» утверждает , что экстренные службы проверяют информацию о трёх погибших в ЧП. Борт находится в труднодоступной местности. Его долго искали, сейчас к нему пытается добраться группа спасателей.

Также Телеграм-канал MASH уточняет, что на место крушения самолёта L-410 прибыла скорая помощь. Сын пассажирки Елены Полулях рассказал изданию, что находится на связи с матерью. По её словам, все пассажиры выжили, а прямо сейчас их нашли водители скорой и отправились за спасателями, чтобы привести тех к лайнеру.

Кроме того, Телеграм-канал LifeShot опубликовал аудиозапись, из которой следует, что пассажиры самолёта заметили огни спасателей и начали звать на помощь.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о лайнере L-410. На его борту находятся 14 человек два пилота. Уточняется, что самолёт разрушился при посадке в тайге, несколько пассажиров самостоятельно выбрались из салона. При посадке лайнер загорелся.

До сих пор поступает крайне противоречивая информация о подробностях инцидента, а также количестве пострадавших.