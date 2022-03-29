В Белгородской области рассказали о состоянии села после взрывов
Губернатор Гладков: разрушенных построек в селе Красный Октябрь после взрывов нет
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:55, 30 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села Красный Октябрь после вечерних взрывов нет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Вячеслав Гладков.
Происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет. Только что провёл оперативное совещание с главой района <...>, который подтвердил эту информацию, — сообщил губернатор.
Он также сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрывов стал пожар на складе боеприпасов.
Инцидент произошел накануне вечером. Сообщалось о взрывах в селе Красный Октябрь в Белгородской области. Видео происшествия местные жители выложили в интернет.
По информации экстренных служб, причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор.
Глава региона ранее отметил, что о причинах произошедшего официально сообщат по окончании следственных мероприятий.