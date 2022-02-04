Грузовой самолёт готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево

В подмосковный аэропорт Шереметьево направлены силы экстренных служб из-за готовящейся экстренной посадки грузового самолёта Ту-204, сообщил представитель экстренных служб. По его словам, на борту грузового судна сработали датчики о том, что шасси не убраны. Самолёт совершал рейс Москва — Лейпциг. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с экстренной посадкой самолёта Ту-204, вылетевшего в Лейпциг, в аэропорт направлены силы столичного пожарно-спасательного гарнизона, — сообщил сотрудник экстренных служб.

Предположительно, проблема возникла сразу после взлёта самолёта.

Ранее пресс-служба администрации Владивостока сообщила о том, что полиция проверила больше 50 школ на предмет наличия взрывных устройств после получения нескольких сообщений о минировании зданий. Это не первый случай массового «минирования» школ в регионах Дальнего востока. Так, например, на Сахалине на прошлой неделе поступало множество сообщений о том, что различные учебные заведения заминированы. Следователи проводят проверку по всем инцидентам.