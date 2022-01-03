Судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море

Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало 4 января сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами в Охотском море, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в настоящее время к вылету готовится вертолёт Ми-8 со спасателями на борту.

Поступил сигнал бедствия с грузового судна «Григорий Ловцов» для эвакуации экипажа, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что грузовое судно находится в Охотском море в районе Шантарских островов — в 20 километрах от берега, есть угроза повреждения корпуса льдами.

Ранее сообщалось, что сухогруз под флагом Панамы, вышедший из порта Находка в японский порт Кинуура, затонул в Японском море. Сухогруз был загружен углём, на борту находились 18 членов экипажа. Судно подало сигнал бедствия вечером 1 декабря, находясь в 380 километрах от префектуры Симанэ. Все находившиеся на борту судна являлись гражданами Вьетнама. Прибывший на место происшествия сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи сумел спасти 17 моряков, один пропал без вести.

Всех потерпевших крушение доставили на берег. Они в момент крушения судна сумели перебраться с него на спасательный мотобот. Причиной крушения назвали шторм, который бушевал в Японском море.