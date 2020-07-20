Происшествия

Грузовики столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

09:13, 19 июля 2020 50
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два грузовика перевернулись после того, как врезались друг в друга на Нижегородской эстакаде в столице.

По словам источника в экстренных службах, инцидент произошёл на съезде с эстакады на Нижегородскую улицу. В результате ДТП из одной машины на проезжую часть вытек бетон.

Перекрыто три из четырёх полос движения, — уточнил он.

Источник сообщил, что оба водители отказались от госпитализации, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пятнадцатилетняя девушка погибла в столкновении двух мотоциклов в посёлке Петровский Новосибирской области. Пострадали также два 16-летний подростка, управлявших мотоциклами.

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