Грузовик упал в реку с паромной переправы в Астраханской области

Грузовой автомобиль упал в реку Бузан в Астраханской области. Он сорвался с паромной переправы в 30 метрах от берега.
Инцидент произошёл в районе села Красный Яр. Работники переправы смогли вытащить водителя и пассажира грузовика из воды, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Известно, что автомобиль марки DAF перевозил хлопок. Причины и обстоятельства произошедшего установит проверка.
Сейчас решается вопрос о том, как достать грузовик из реки.
Ранее NEWS.ru писал, что в результате аварии двух автомобилей в Крыму погиб человек. Машины столкнулись и загорелись. Водитель второго транспортного средства госпитализирован.