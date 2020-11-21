Грузовик упал в реку с паромной переправы в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/3fbf9f0a-2c11-11eb-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Региональщики/youtube.com

Грузовой автомобиль упал в реку Бузан в Астраханской области. Он сорвался с паромной переправы в 30 метрах от берега.

Инцидент произошёл в районе села Красный Яр. Работники переправы смогли вытащить водителя и пассажира грузовика из воды, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Известно, что автомобиль марки DAF перевозил хлопок. Причины и обстоятельства произошедшего установит проверка.

Сейчас решается вопрос о том, как достать грузовик из реки.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате аварии двух автомобилей в Крыму погиб человек. Машины столкнулись и загорелись. Водитель второго транспортного средства госпитализирован.