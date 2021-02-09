Грузовик наехал на пешеходов в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/64ea8e9c-6b00-11eb-9252-96000091f725_660.jpg Фото: ГИБДД МВД РОССИИ/vk.com

В Москве на Большой Переяславской улице грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса столицы.

Девушка, пострадавшая в аварии, от госпитализации отказалась. О состоянии здоровья второго пострадавшего не говорится.

После ДТП грузовой автомобиль переместили к обочине, чтобы он не мешал движению транспорта. На месте работают городские службы, передаёт РБК.

Ранее на севере Москвы пешеход пытался перейти дорогу на красный свет и попал под трамвай. Инцидент произошёл 13 декабря около 21:30 на улице Енисейской. Пешеходу была оказана медицинская помощь.

А в Саратове в автомобильной аварии погиб начальник саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин. Он совершил столкновение с грузовиком КамАЗ, после удара джип Болтухина Suzuki Grand Vitara врезался в дерево. Авария произошла у поворота на село Александровка, писал NEWS.ru.