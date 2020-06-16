Грузовик без тормозов протаранил пять машин на Урале, двое погибли

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон.
Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу. В этом месте ведутся ремонтные работы, и двухполосная дорога сужается до одной полосы, по которой транспорт следует в реверсивном режиме. В момент ДТП автомобили ехали в попутном для грузовика направлении, но с очень низкой скоростью.
По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Справиться с ситуацией водитель не сумел, так как машина была тяжёлой из-за щебня в кузове.
По данным издания 74.ru, из шестерых пострадавших двое
Движение машин на аварийном участке было прервано почти на пять часов.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Одновременно с этим региональная прокуратура проводит проверку предприятия, которому принадлежит грузовик, на предмет соблюдения технических требований и условий труда.
Легковые машины, пострадавшие в результате столкновения, восстановлению не подлежат.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Водители обоих транспортных средств и несколько пассажиров автобуса госпитализированы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен