Грузовик без тормозов протаранил пять машин на Урале, двое погибли

https://static.news.ru/photo/1c4e0a36-afeb-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/chp_dtp

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон.

Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу. В этом месте ведутся ремонтные работы, и двухполосная дорога сужается до одной полосы, по которой транспорт следует в реверсивном режиме. В момент ДТП автомобили ехали в попутном для грузовика направлении, но с очень низкой скоростью.

По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза. Справиться с ситуацией водитель не сумел, так как машина была тяжёлой из-за щебня в кузове.

По данным издания 74.ru, из шестерых пострадавших двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое направлены на амбулаторное лечение. Остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Движение машин на аварийном участке было прервано почти на пять часов.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Одновременно с этим региональная прокуратура проводит проверку предприятия, которому принадлежит грузовик, на предмет соблюдения технических требований и условий труда.

Легковые машины, пострадавшие в результате столкновения, восстановлению не подлежат.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Водители обоих транспортных средств и несколько пассажиров автобуса госпитализированы.