Группу туристов спасли в горах Крыма

https://static.news.ru/photo/f7a261c4-c4e8-11ea-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/vk.com

Четверо туристов эвакуированы с труднопроходимого склона в районе горы Демерджи на южном берегу Крыма. Операцию по их вызволению провели спасатели регионального управления МЧС.

Группа застряла на маршруте вечером 12 июля, когда её настигли сумерки. Продолжать движение из-за этого стало невозможно. Положение путников усугублялось неустойчивостью склона, который мог осыпаться в любой момент.

Туристов удалось найти с помощью геолокации на так называемой скальной полке. С помощью альпинистского снаряжения незадачливых туристов сняли с вершины и отправили в безопасное место к служебному автомобилю спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинская помощь никому из путешественников не потребовалась.

В МЧС напомнили, что в регионе с 23 мая действует режим чрезвычайной пожарной опасности. В связи с этим посещение гражданами горно-лесной местности запрещено.

Ранее NEWS.ru писал, что тысячи туристов в Сочи отказались соблюдать запреты и ограничения, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Многие меры оказались просто невыполнимы в условиях туристического потока.