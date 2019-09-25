https://static.news.ru/photo/6bac4a4e-df6b-11e9-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Аварийная группа, которая ведёт борьбу с огнём на плавбазе «Пётр Житников», увеличена до 65 человек.

По данным пресс-службы Росморречфлота, к тушению пожара подключились шесть человек с подошедшего первым судна.

Если ночью [спасательное судно] «Преданный» передавал, что видны языки пламени, то сейчас нет, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не стали говорить, что возгорание потушено. В настоящее время температура в помещениях плавбазы остаётся высокой, и поэтому продолжают охлаждать снаружи.

В четверг, 26 сентября, ожидается третье спасательное судно, передаёт ТАСС .