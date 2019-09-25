Аварийная группа, которая ведёт борьбу с огнём на плавбазе «Пётр Житников», увеличена до 65 человек.
По данным пресс-службы Росморречфлота, к тушению пожара подключились шесть человек с подошедшего первым судна.
Если ночью [спасательное судно] «Преданный» передавал, что видны языки пламени, то сейчас нет, — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе не стали говорить, что возгорание потушено. В настоящее время температура в помещениях плавбазы остаётся высокой, и поэтому продолжают охлаждать снаружи.
В четверг, 26 сентября, ожидается третье спасательное судно, передаёт
Ранее News.ru писал, что для сохранения жизнеспособности судна спасатели намерены эвакуировать членов экипажа, оставшихся на горящей у Южных Курил плавбазе.