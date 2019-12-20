https://static.news.ru/photo/cdd4b2ca-22f9-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала нескольких молодых людей, которые угрожали оружием охраннику одного из московских ресторанов McDonald's.

Инцидент произошёл на улице Сергия Радонежского. Посетители заведения вели себя шумно, а когда охранник сделал им замечания, один из молодых людей достал пистолет и направил его на мужчину. Кроме того, они распылили в сторону охранника содержимое газового баллончика.

Работники ресторана вызвали полицию, которая задержала хулиганов. У них было изъято два газовых пистолета и два баллончика, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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