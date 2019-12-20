Полиция задержала нескольких молодых людей, которые угрожали оружием охраннику одного из московских ресторанов McDonald's.
Инцидент произошёл на улице Сергия Радонежского. Посетители заведения вели себя шумно, а когда охранник сделал им замечания, один из молодых людей достал пистолет и направил его на мужчину. Кроме того, они распылили в сторону охранника содержимое газового баллончика.
Работники ресторана вызвали полицию, которая задержала хулиганов. У них было изъято два газовых пистолета и два баллончика,
Ранее NEWS.ru писал, что в здании ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Погиб один сотрудник ведомства, ещё четверо и один гражданский были ранены. Нападавший ликвидирован. Спецслужбы квалифицировали произошедшее как теракт.
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