Группа туристов с детьми пропала в горах у Сочи

https://static.news.ru/photo/2c56e476-f0c2-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели ищут в горах у Сочи группу туристов из 11 человек, восемь из которых дети.

Туристы ушли в горы утром в воскресенье, 6 сентября, и не вернулись. Возраст детей — от девяти до 16 лет, передаёт ТАСС.

Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из посёлка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись, — сообщили в МЧС.

Спасатели на квадроциклах обследовали берега озера и прилегающие к ним туристические пути на горных склонах. Также на поиски выдвинется конно-кинологический расчет на пяти лошадях и вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках задействованы 64 человека и 12 единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, два студента отстали от своей туристической группы на курильском острове Шикотан.