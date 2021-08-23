Группа туристов оказалась заблокирована в горах Дагестана

Группа из 15 туристов оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного человека унесло течением реки, жизни остальных ничего не угрожает, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По системе «112» поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов, — приводит издание сообщение республиканского ГУ МЧС.

Как стало известно, маршрут группы не был согласован со спасательными отрядами. С туристами на данный момент установлена связь, к месту происшествия выдвинулись спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что российские яхтсмены Олег Гирсон и Елена Соколова пропали по пути с Канарских островов в Гибралтарский пролив в Атлантическом океане. Петербуржец и его жена не выходили на связь с начала июня.