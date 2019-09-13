https://static.news.ru/photo/0e1c4664-d51f-11e9-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция задержала группу мошенников, которые похитили 7,7 млн рублей при оформлении ипотеки в Дмитровском городском округе. В число подозреваемых входили сотрудники банка.

Злоумышленники подыскали мужчину, который вёл асоциальный образ жизни, и предложили ему обратиться в банк за оформлением ипотечного кредита для покупки квартиры в Москве. Его снабдили поддельными документами, кредит был одобрен, сообщает ТАСС .

После того, как деньги были переведены, участники группы забрали их из банковской ячейки. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались местные жители в возрасте от 31 года до 38 лет. Один из мошенников ранее был судим. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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