https://static.news.ru/photo/eef52fe6-6117-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В воскресенье, 8 марта, на территории Бишкека неизвестные молодые люди сорвали шествие в поддержку женщин, приуроченное к празднованию Международного женского дня. Об этом журналистам рассказали организаторы акции.

По их словам, молодые люди прибыли на место участников шествия в столице Киргизии. Акция должна была состояться в центральной части Бишкека.

Неизвестные начали отбирать плакаты, вести себя агрессивно, в результате пришлось отказаться от шествия. Все нападавшие были в масках, — приводит ТАСС сообщение от представителей оргкомитета акции.

Аналогичное шествие в Бишкеке в прошлом году подверглось критике не только со стороны общественных организаций, но и со стороны депутатов национального парламента Киргизии. Как отметили противники марша, участники акции во время проведения мероприятия пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве Киргизии сообщили о том, что за медицинской помощью после митинга в центре Бишкека обратились 19 милиционеров и трое гражданских лиц.

Отмечается, что в разгоне митинга приняли участие более 500 представителей правоохранительных органов. Митинг разгоняли при помощи слезоточивого газа, светошумовых гранат и водомётов. Протестующие кидались в милиционеров камнями. Задержаны более 60 человек.