Грубо задержанная за нарушение самоизоляции москвичка попала в психбольницу

После того как в Интернете появилась видеозапись, снятая мужчиной, который утверждает, что он сын 63-летней героини ролика, некорректно задержанной сотрудниками правоохранительных органов, журналисты выяснили её дальнейшую судьбу. Оказалось, что пенсионерка попала в психиатрическую клинику.
Сын утверждал, что его пожилая мама отошла на 200 метров от дома, когда её задержал патруль за нарушение самоизоляции. Даму при этом усадили в служебную машину и увезли в ОМВД.
Пенсионерку Наталью Владимировну, как
Однако привыкшие к подобной реакции полицейские вызвали женщине скорую после того, как она начала говорить очень странные вещи. Приехавшие медики поставили пенсионерке диагноз — «шизотипическое расстройство». После этого Наталью Владимировну отвезли в специализированную психиатрическую клинику № 13.
«Административку» ей шьют — «Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти», мы нашли адвоката. Сняли телесные повреждения, она хорошо себя сейчас чувствует, — рассказал знакомый семьи.
При этом в ГУ МВД РФ тоже заинтересовались этим случаем и после просмотра ролика решили провести проверку о правомерности доставки пожилой москвички в отделение. Как отметили в ведомстве, по её результатам будет принято соответствующее решение.
Как писал NEWS.ru, жители Москвы продолжают часто нарушать режим самоизоляции.
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