Грубо задержанная за нарушение самоизоляции москвичка попала в психбольницу

https://static.news.ru/photo/69ac0dec-7fe8-11ea-a2db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

После того как в Интернете появилась видеозапись, снятая мужчиной, который утверждает, что он сын 63-летней героини ролика, некорректно задержанной сотрудниками правоохранительных органов, журналисты выяснили её дальнейшую судьбу. Оказалось, что пенсионерка попала в психиатрическую клинику.

Сын утверждал, что его пожилая мама отошла на 200 метров от дома, когда её задержал патруль за нарушение самоизоляции. Даму при этом усадили в служебную машину и увезли в ОМВД.

Пенсионерку Наталью Владимировну, как сообщает «МК», полицейские при этом достаточно грубо задержали, однако и она не осталась в долгу. В отделении она начала кидаться на сотрудников и вела себя очень агрессивно.

Однако привыкшие к подобной реакции полицейские вызвали женщине скорую после того, как она начала говорить очень странные вещи. Приехавшие медики поставили пенсионерке диагноз — «шизотипическое расстройство». После этого Наталью Владимировну отвезли в специализированную психиатрическую клинику № 13.

«Административку» ей шьют — «Неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти», мы нашли адвоката. Сняли телесные повреждения, она хорошо себя сейчас чувствует, — рассказал знакомый семьи.

При этом в ГУ МВД РФ тоже заинтересовались этим случаем и после просмотра ролика решили провести проверку о правомерности доставки пожилой москвички в отделение. Как отметили в ведомстве, по её результатам будет принято соответствующее решение.

Как писал NEWS.ru, жители Москвы продолжают часто нарушать режим самоизоляции.