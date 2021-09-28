Group-IB подтвердила проведение оперативных мероприятий в московском офисе
Анна Акимова
Анна Акимова
09:33, 29 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Group-IB подтвердили проведение оперативных мероприятий в московской штаб-квартире. Причины данных действий компании неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия, — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что офис работает в штатном режиме, Group-IB продолжает бесперебойно обслуживать клиентов, пока руководство и юристы занимаются прояснением ситуации. Уточняется, что работа правоохранительных органов закончилась вечером 28 сентября, после чего силовики покинули офис компании.
Накануне был задержан основатель и гендиректор Group-UB Илья Сачков. Против него возбуждено уголовное дело. Его детали не раскрываются.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в офисе Минздрава Челябинской области. Причиной стало подозрение в завышении цен на медицинскую технику, возбуждено уголовное дело.