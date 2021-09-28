Group-IB подтвердила проведение оперативных мероприятий в московском офисе

В Group-IB подтвердили проведение оперативных мероприятий в московской штаб-квартире. Причины данных действий компании неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что офис работает в штатном режиме, Group-IB продолжает бесперебойно обслуживать клиентов, пока руководство и юристы занимаются прояснением ситуации. Уточняется, что работа правоохранительных органов закончилась вечером 28 сентября, после чего силовики покинули офис компании.

Накануне был задержан основатель и гендиректор Group-UB Илья Сачков. Против него возбуждено уголовное дело. Его детали не раскрываются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в офисе Минздрава Челябинской области. Причиной стало подозрение в завышении цен на медицинскую технику, возбуждено уголовное дело.