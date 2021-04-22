«Громко и страшно»: молодая жена Ромы Жукова чуть не разбилась в ДТП

https://static.news.ru/photo/247cf734-a3fc-11eb-bc85-96000091f725_660.jpg Ольга Илларионова Фото: olgazhukova_official/instagram.com

Молодая супруга певца Ромы Жукова попала в аварию. Подробности Ольга Илларионова сообщила своём Instagram.

Во время ДТП удар пришёлся в её сторону, не разбиться удалось благодаря подушке безопасности. Сейчас жена артиста находится дома.

Было всё быстро, громко и страшно. Не знаю как, но я отделалась совсем не лёгким испугом и ударилась головой, — рассказала Илларионова.

При этом она отметила, что перед происшествием ей приснилась авария. После часть дня она ездила с мужем и просила аккуратно вести автомобиль. ДТП произошло, когда жена певца пересела в такси, чтобы съездить по своим делам.

Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать... Но почему-то я не удивилась этому происшествию, так как меня весь день сопровождало плохое предчувствие... Не знаю, что это значит и может ли это быть совпадением? — задалась вопросом Ольга.

Ранее публицист Анатолий Вассерман прокомментировал аварию, которая произошла по вине блогера Эдварда Била. По его словам, ещё до резонансного ДТП молодой человек успел разбить несколько автомобилей и выступал в качестве организатора «опасных для жизни розыгрышей».