Гражданина России жестоко убили на Тенерифе

На территории Тенерифе жестоко убили мужчину из России. Его тело было обнаружено со множественными ножевыми ранениями. Об этом, ссылаясь на информированные источники, журналисты сообщили в воскресенье, 7 февраля.
Тело россиянина нашли накануне вечером. Труп был обнаружен в районе Коста-Адеха. Район расположен в южной части острова.
Гражданина РФ могли убить в ходе семейного конфликта утром в субботу, 6 февраля, в одном из домов в Коста-Адехе. Там проживает его семья,
Как ранее передавал NEWS.ru, 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.
Днём 24 марта 2020 года пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.