Гражданина России жестоко убили на Тенерифе

Фото: Arturo Rodríguez/dpa/Global Look Press

Сильный пожар разгорелся в одном из промышленных строений на Варшавском шоссе на юге Москвы. Отмечается, что горит металлический ангар по адресу: Варшавское шоссе, 37а, корпус 1.

По предварительной информации, происходит возгорание в металлическом ангаре. Площадь пожара около 350–400 квадратных метров, — приводит РИА Новости сообщение московского главка МЧС РФ. Отмечается, что горящее сооружение частично обрушилось. Пожару...