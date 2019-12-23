https://static.news.ru/photo/15e14c64-2628-11ea-bbbf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе россиянина Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Его этапировали для следственных действий в Москву.
ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как писал NEWS.ru, россиянка, которая была задержана в Севастополе по подозрению в государственной измене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота. Данную информацию обнародовал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, задержание женщины, осуществлявшей сбор информации военного характера в пользу Украины, это один из многочисленных факторов, подтверждающих, что против России ведётся масштабная «шпионская война».