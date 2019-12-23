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67-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой разыскать интернет-знакомого, который уговорил оплатить ему прилёт из Марокко. Она познакомилась с «марокканцем» Дэвидом Смитом в июле в соцсети Instagram.

В августе мужчина сообщил о планах прилететь в Москву и предложил потерпевшей оплатить его перелёт. Пенсионерка согласилась, и знакомый указал реквизиты карты, на которую нужно перевести деньги, — сообщил АГН...