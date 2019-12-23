Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе россиянина Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Его этапировали для следственных действий в Москву.

ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, россиянка, которая была задержана в Севастополе по подозрению в государственной измене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота. Данную информацию обнародовал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, задержание женщины, осуществлявшей сбор информации военного характера в пользу Украины, это один из многочисленных факторов, подтверждающих, что против России ведётся масштабная «шпионская война».

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