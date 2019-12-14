В Южной Корее россиянин, оказавшийся за рулём автомобиля, сбил насмерть двух дорожных рабочих. Оказалось, что у молодого человека никогда не было водительского удостоверения.
Инцидент произошёл в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Россиянин попытался объехать заграждения и сбил двух дорожных рабочих, ремонтировавших пешеходный переход. Врачи доставили пострадавших в больницу, где они скончались. Водитель попытался сбежать, однако через некоторое время сам сдался,
Как ранее писал NEWS.ru, ДТП с участием полицейской машины произошло в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
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