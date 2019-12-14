https://static.news.ru/photo/6896399a-1f5e-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Южной Корее россиянин, оказавшийся за рулём автомобиля, сбил насмерть двух дорожных рабочих. Оказалось, что у молодого человека никогда не было водительского удостоверения.

Инцидент произошёл в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Россиянин попытался объехать заграждения и сбил двух дорожных рабочих, ремонтировавших пешеходный переход. Врачи доставили пострадавших в больницу, где они скончались. Водитель попытался сбежать, однако через некоторое время сам сдался, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ДТП с участием полицейской машины произошло в Благовещенске. Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.