https://static.news.ru/photo/c933c10a-37d7-11ea-ab91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории российского посольства в Бейруте, столице Ливана. Гранаты использовались полицейскими для разгона митингующих на улице Мар-Ильяс.

Никто из сотрудников диппредставительства и членов их семей не пострадал. Толпа демонстрантов, собравшихся неподалёку от российского посольства, была разогнана, сообщает ТАСС.

Митингующие требовали освобождения всех, кто был арестован ранее за участие в уличных протестах. Они доставлены в казарму ливанской жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ливан снова обрёл голоc в ГА ООН после того, как внёс обязательный платёж. Из-за долгов по взносам права голоса лишились сразу семь стран.