https://static.news.ru/photo/3f9f4a1c-2db5-11ea-bd66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Житель Донецкой области в разгар новогодней ночи бросил гранату во двор соседей. Происшествие случилось в Авдеевке.

В итоге граната взорвалась, пострадал 62-летний житель соседского дома, он получил ранения. Вскоре был задержан и 36-летний дебошир, сообщает пресс-служба донецкой полиции.

Мужчина был пьян. Оказалось, ему не понравилось, что соседи выставили его из гостей. Дебоширу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Украины оказался в реанимации после запуска фейерверков. ЧП произошло в Житомирской области.