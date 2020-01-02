Житель Донецкой области в разгар новогодней ночи бросил гранату во двор соседей. Происшествие случилось в Авдеевке.
В итоге граната взорвалась, пострадал 62-летний житель соседского дома, он получил ранения. Вскоре был задержан и 36-летний дебошир,
Мужчина был пьян. Оказалось, ему не понравилось, что соседи выставили его из гостей. Дебоширу грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Украины оказался в реанимации после запуска фейерверков. ЧП произошло в Житомирской области.
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