График движения на «оранжевой» ветке метро Москвы восстановили после ЧП

https://static.news.ru/photo/903a76c4-c809-11ea-ab9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

График движения поездов на Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена восстановили после падения человека на рельсы, по предварительным данным, на станции «Калужская». ЧП произошло утром 17 июля 2020 года.

Человек извлечён. Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график, — говорится в на официальной странице столичной подземки в социальной сети Twitter.

О наличии травм, а также о причинах падения гражданина на рельсы пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что ГУ МЧС по Самарской области рассказало о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.