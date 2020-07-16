График движения на «оранжевой» ветке метро Москвы восстановили после ЧП

График движения поездов на Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена восстановили после падения человека на рельсы, по предварительным данным, на станции «Калужская». ЧП произошло утром 17 июля 2020 года.
Человек извлечён. Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график, — говорится в на официальной странице столичной подземки в социальной сети Twitter.
— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÐµÑÑÐ¾ (@MetroOperativno) July 17, 2020
О наличии травм, а также о причинах падения гражданина на рельсы пока не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что ГУ МЧС по Самарской области рассказало о ДТП с участием трамвая. Транспортное средство сошло с рельсов в региональной столице. ЧП произошло примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) недалеко от дома 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.