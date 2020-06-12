Град повредил крыши домов в посёлке Николаевка в ЕАО

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области сообщила о крупном граде. Осадки повредили крыши домов в посёлке Николаевка.
Вечером в субботу в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о нанесенных градом повреждениях крышам жилых домов в посёлке Николаевка Смидовичского района. Информация о вреде здоровью людей не поступала, — цитирует сообщение РИА Новости.
На место происшествия были отправлены спасатели. Также туда прибыли представители администрации муниципального образования.
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