Готовивший взрыв в школе в Волгограде установил обои с убийцей из Керчи

https://static.news.ru/photo/0fdb4166-aef0-11ea-9047-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA

Подросток, планировавший вооружённое нападение на школу в Волгограде, установил на обои рабочего стола портрет керченского стрелка Владислава Рослякова. Это можно увидеть на кадрах обыска, который силовики провели в квартире школьника.

В какой-то момент в объектив камеры попадает монитор личного компьютера задержанного. На нём видно изображение молодого человека с ружьём в майке с надписью «Ненависть». Именно в такой майке Владислав Росляков совершил массовое убийство в Керченском политехническом колледже, отмечает РИА Новости.

О задержании 15-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу, стало известно 15 июня. В ходе обысков у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для взрывчатых веществ. Школьник сам изготовил бомбу, воспользовавшись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. Следствие предполагает, что у молодого человека могут быть сообщники.

Как писал NEWS.ru, 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, считая стрелка.