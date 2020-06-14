Готовивший нападение в Волгограде школьник хранил арсенал на балконе

https://static.news.ru/photo/54f4b0a0-aef2-11ea-986b-fa163e074e61_660.jpg Фото: .youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA

Волгоградский подросток, планировавший нападение на школу, готовился к нему на протяжении нескольких месяцев. За это время он изготовил самодельное взрывное устройство и множество коктейлей Молотова. Весь арсенал школьник хранил на балконе.

В видеоролике, снятом Центром общественных связей ФСБ, он продемонстрировал сумку с коктейлями Молотова. В ней около десятка бутылок со смесями на основе бензина, машинного масла. Для начинки самодельной бомбы школьник использовал гайки, гвозди и саморезы.

Силовики также обнаружили у школьника тетрадь с рисунками, на которых подросток целится из пистолета в одноклассников и учителя. По его словам, записи и рисунки в тетради были сделаны им ещё в 2018 году, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, подросток арестован, ему предъявлено обвинение. В СКР предполагают, что у школьника могут быть сообщники.