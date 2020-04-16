Готовивший нападение на школу в Красноярске стал фигурантом нескольких дел

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Следователи завели в отношении подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, уголовные дела по трём статьям.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России сообщили, что подросток подозревается по статьям «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», и «незаконное изготовление взрывных устройств».

NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение на красноярскую школу. Был задержан подросток 2006 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья с патронами, а также личные дневники с записями о планируемом преступлении.

Позже пресс-служба ФСБ опубликовала ролик с задержанием подростка.