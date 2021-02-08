Готовившего теракт в минусинской школе подростка признали невменяемым

https://static.news.ru/photo/7b41eba2-6a26-11eb-9d66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о подготовке теракта в школе города Минусинска (Красноярский край). Подозреваемого в преступлении 15-летнего подростка намерены отправить в психиатрическую больницу.

Следствие установило, что весной 2020 года молодой человек собирался организовать взрыв в школе № 6 Минусинска. Он изучил методы изготовления взрывных устройств, нашёл нужные компоненты и успел собрать четыре бомбы, которые хранил в нежилом здании.

Сотрудники ФСБ задержали юношу до того, как он успел реализовать свои планы. Подростка обвинили в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. На допросе мальчик признал свою вину и полностью раскаялся.

В ходе следствия у юноши выявили психическое расстройство, которое мешает ему в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Заместитель генпрокурора РФ направил уголовное дело в суд «для применения в отношении несовершеннолетнего принудительной меры медицинского характера», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

8 февраля в школах Красноярска отменили занятия в первую смену, писал NEWS.ru. Неизвестные сообщили о минировании учебных учреждений. Соответствующие сообщения были разосланы на электронные адреса ряда школ.

От подобных сообщений пострадали ученики не только красноярских школ. 8 февраля 149 школ эвакуировали на Сахалине из-за сообщений о минировании.