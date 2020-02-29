https://static.news.ru/photo/c8071ece-5ad4-11ea-98c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧС Уфа/vk.com

После ДТП с участием автобуса в Ульяновской области госпитализированы пятеро детей, а также сопровождавший их взрослый, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось о трёх госпитализированных детях.

Известно, что по меньшей мере один из них находился в тяжёлом состоянии. По данным «Интерфакса», одному из госпитализированных детей оторвало кисть руки. У остальных — травмы головы, носа, порезы от осколков стекла. У взрослого — переломы рёбер.

Автобус перевозил 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района. Как предполагается, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП пострадали десять человек. Часть из них получили амбулаторную помощь на месте.

Ранее NEWS.ru писал, что проверку обстоятельств ДТП проводит и региональный главк Следственного комитета.