После ДТП с участием автобуса в Ульяновской области госпитализированы пятеро детей, а также сопровождавший их взрослый, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось о трёх госпитализированных детях.
Известно, что по меньшей мере один из них находился в тяжёлом состоянии. По данным «Интерфакса», одному из госпитализированных детей
Автобус перевозил 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района. Как предполагается, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
В результате ДТП пострадали десять человек. Часть из них получили амбулаторную помощь на месте.
Ранее NEWS.ru писал, что проверку обстоятельств ДТП проводит и региональный главк Следственного комитета.
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