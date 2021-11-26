Горняк рассказал о халатности проверяющих инспекторов на шахте «Листвяжная»

Основной причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала халатность проверяющих инспекторов, которые могли даже не спуститься в шахту для ревизии или выписать фиктивные штрафы, рассказал работавший в Белово подземный электрослесарь Александр Ильчук. По его словам, горняки были вынуждены нарушать технику безопасности, чтобы добывать больше угля, пишет Lenta.ru.

Халатность всех, здесь просто дурдом. Все из-за нарушения техники безопасности — не будет нарушаться она, будет все строго и по правилам, тогда будет меньше добычи угля. На устранение всех предписаний нет времени. Перед инспектором сделали — он ушел, дальше все заново, — пояснил Ильчук.

Он уточнил, что на всех шахтах рабочие заранее знаю о предстоящей проверке: шахтёры заблаговременно приостанавливают работы, чтобы подготовить шахту к ревизии. По его словам, горняки проводят осланцевание штреков, чтобы предотвратить возможные взрывы угольной пыли. Помимо этого Ильчук уточнил, что работал на другой шахте в Кузбассе и там инспекция была куда строже, чем в Белово.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 57 человек.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно, что шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция по причине взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок для заполнения последних метаном ради достижения безопасного уровня концентрации газа. По прогнозам специалистов, эти работы займут не менее трёх суток. После этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.