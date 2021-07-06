Главы Минтранса и Росавиации отправятся на место крушения Ан-26

Министр транспорта Виталий Савельев и руководитель Росавиации Александр Нерадько в оперативном порядке отправятся на Камчатку, где разбился пассажирский самолёт Ан-26, для участия в поисково-спасательных работах. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Савельев как глава специально созданной по факту происшествия правительственной комиссии будет оказывать необходимое содействие проводимым на месте катастрофы работам. Кроме того, ему надлежит обеспечить поддержку родственникам пассажиров разбившегося самолёта.

В состав комиссии входят также представители федеральных министерств и ведомств и руководства Камчатского края.

Aн-26 компании «Камчатские авиалинии» совершал рейс Петропавловск-Камчатский — Палaна и перестал выходить на связь 6 июля незадолго до посадки. На его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва.

Обломки воздушного судна были обнаружены у берега — в 3,8 км от посёлка Палана. По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли. Их тела пока не найдены.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность самолёта.